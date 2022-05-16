Разработку альтернативной системы SWIFT могут закончить в Петербурге уже через 5 месяцев

В Санкт-Петербурге начали разрабатывать альтернативную систему банковских платежей SWIFT. Планируется, что она начнет действовать в России уже через пять месяцев. Об этом написал «Петербургский дневник».

По словам директора Центра технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета (ЦТРР СПбГУ) Дмитрия Шишмакова, разрабатываемая российская система будет принципиально отличаться от ныне существующих. Она будет полностью децентрализованная, и в ней не предвидится регулятора.

«Наша система децентрализованная. Если сравнивать с другими, можно сказать, что она более прозрачная, доверительная, объективная. Мы целенаправленно исключаем такую ситуацию, что вы завтра утром просыпаетесь и узнаете, что вас отключили. И вы не знаете, что делать. Вот такого не будет», — сказал он.

В середине марта 2022 года от системы SWIFT были отключены семь российских банков: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ВЭБ. В начале мая Еврокомиссия планирует предложить отключить еще три российских банка — Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Сбер.

Россия стала третьей страной после Ирана и КНДР, где была отключена данная система.