Разработки космического буксира ведутся в России

Специалисты Воронежского государственного технического университета разработали эскизный проект орбитального буксира для применения в составе ракет сверхлегкого класса. Он получил название БОРИС, что расшифровывается как буксир орбитального размещения искусственных спутников.

«Предлагаемый к рассмотрению эскизный проект буксира орбитального размещения искусственных спутников предназначен к использованию в составе ракет-носителей сверхлегкого класса», — приводит РИА «Новости» тезисы доклада воронежских специалистов, которые были опубликованы в сборнике Академических чтений по космонавтике.

Масса буксира — 80 килограммов, он должен нести на борту 16 килограммов жидкого топлива. Разработчики уверены, что этого достаточно для доставки нескольких спутников на разные орбиты.

В конце марта стало известно, что российский грузовой корабль «Прогресс МС-14», который был запущен 25 апреля 2020 года, сейчас пристыкован к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Он установил рекорд по длительности полета для кораблей данного семейства.