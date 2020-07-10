«Безусловно, мы очень стараемся подготовить к новому эпидсезону вакцину от новой коронавирусной инфекции. Эта работа активно ведется большим количеством наших учреждений и коммерческим сектором», — отметила она.

Голикова также призвала россиян соблюдать график вакцинации от сезонных инфекций, особенно от гриппа. Плановую вакцинацию возобновили уже во многих регионах.

Ранее стало известно, что первая промышленная партия вакцины от коронавируса появится в России уже в начале осени. Финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса уже стартовала. Препарат разработали и исследуют специалисты Минобороны вместе с учеными НИЦ имени Гамалеи.

Вакцинация от новой инфекции в России будет добровольной, говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По данным на 10 июля, в России выявлено 713 936 случаев коронавируса. Вылечились 489 068 пациентов, умерли 11 017.