Разработка тюменских ученых станет туристической «фишкой» города

В Тюмени на улице Дзержинского проходит реконструкция и в скором времени этот район должен стать туристической достопримечательностью города. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Ученые Тюменского индустриального университета взялись за создание виртуальных экскурсий по старинным купеческим особнякам, которые находятся на улице Дзержинского. Проект охватит 21 здание, перед каждым из которых будет стоять красивый стенд. Анимированный хозяин усадьбы при наведении телефона расскажет о своей жизни и особенностях подворья.

«Далее пользователя можно информировать о других мероприятиях. Можно встроить игры для детей, можно сделать интерактивный квест и таким образом простая экскурсия превращается в какое-то приключение уже», — обратил внимание начальник отдела веб-разработки ТИУ Владимир Терехов.