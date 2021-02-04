Разработчики заверили мусульман в халяльности «Спутника V»

Российские мусульмане озаботились вопросом халяльности вакцины от коронавируса «Спутник V» и получили ответ от разработчиков. Верующие могут без опаски делать прививку — в препарате нет свиного желатина.

«Пришел ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещенного с точки зрения ислама там нет», — приводит РИА «Новости» слова заместителя председателя Духовного управления мусульман России муфтия Ильдара Аляутдинова.

Он добавил, что у разработчиков уточнили состав препарата, а на следующей неделе пройдет совместное заседание богословов с учеными, которые занимаются разработкой вакцин. По словам Аляутдинова, сейчас ДУМ РФ готовит богословско-правовое заключение по этому вопросу.

В конце января Духовное управление мусульман Татарстана попросило разработчиков «Спутника V» и вакцины «ЭпиВакКорона» рассказать о составе препаратов, чтобы убедиться в их халяльности.