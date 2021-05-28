Разработчики Total War: Three Kingdoms создадут новый проект по «Троецарствию»

Студия Creative Assembly намерена переключиться на другой проект, основанный на вселенной Total War: Three Kingdoms. Об этом сообщил «Ридус».

«Пришло время обратить наше внимание на новый проект в этой удивительной исторической сказке», — рассказал директор игры Джек Ластед.

Неизвестно, в каком масштабе и направлении будет развиваться новая игра. Она может выйти в виде спин-оффа или стать прямым продолжением «Троецарствия». Заместитель арт-директора Лулу Чжан пообещала, что студия поделится большим количеством материала, как только сможет.