facebook_pixel
    28 мая 2021, 13:58

    Разработчики Total War: Three Kingdoms создадут новый проект по «Троецарствию»

    Артур Блянихов

    Студия Creative Assembly намерена переключиться на другой проект, основанный на вселенной Total War: Three Kingdoms. Об этом сообщил «Ридус».

    «Пришло время обратить наше внимание на новый проект в этой удивительной исторической сказке», — рассказал директор игры Джек Ластед.

    Неизвестно, в каком масштабе и направлении будет развиваться новая игра. Она может выйти в виде спин-оффа или стать прямым продолжением «Троецарствия». Заместитель арт-директора Лулу Чжан пообещала, что студия поделится большим количеством материала, как только сможет.