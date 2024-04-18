Общество 18 апреля 2024, 17:02 Разработчики ОС «Аврора» предложили использовать свой софт для отечественной игровой консоли

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Разработчики отечественной мобильной операционной системы «Аврора» предложили использовать свой софт для управления российской приставкой. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на компанию «Открытая мобильная платформа».

По словам гендиректора Павла Эйгеса, у организации для этого есть все инструменты. Сейчас под «Аврору» уже адаптировано несколько десятков игр, но это в основном старые версии, открытый исходный код которых легко найти в интернете.

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Как сообщил телеканал ОТР, созданием консоли могли бы заняться две крупнейшие отечественные компании Fplus и GS Group.