18 апреля 2024, 17:02
Разработчики ОС «Аврора» предложили использовать свой софт для отечественной игровой консоли
Разработчики отечественной мобильной операционной системы «Аврора» предложили использовать свой софт для управления российской приставкой. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на компанию «Открытая мобильная платформа».
По словам гендиректора Павла Эйгеса, у организации для этого есть все инструменты. Сейчас под «Аврору» уже адаптировано несколько десятков игр, но это в основном старые версии, открытый исходный код которых легко найти в интернете.
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Как сообщил телеканал ОТР, созданием консоли могли бы заняться две крупнейшие отечественные компании Fplus и GS Group.
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