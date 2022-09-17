Разработчики Genshin Impact объявили о сотрудничестве с аниме-студией ufotable | 360°

Общество 17 сентября 2022, 02:57 Поделиться Telegram

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Viber Разработчики Genshin Impact объявили о сотрудничестве с аниме-студией ufotable Разработчики игры Genshin Impact объявили о сотрудничестве с аниме-студией ufotable Pxhere.com

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Компания HoYoverse — авторы игры Genshin Impact — объявили о новом сотрудничестве с анимационной студией Ufotable. Последняя работает над аниме по франшизе.

Видео с анонсом показали в рамках Tokyo Game Show 2022. Позже ролик опубликовали на YouTube-канале Genshin Impact.

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Также разработчики поделились новым концептуальным трейлером. Других подробностей о шоу пока нет, также неизвестно, когда аниме будет выпущено. Как отметили представители HoYoverse, компании заключили долгосрочное сотрудничество.

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Genshin Impact — это экшен-RPG с открытым миром. Игра доступна на PlayStation 4, ПК и мобильных устройствах.

В июне Netflix представил проекты видеоигр по мотивам популярных сериалов. Американский стриминговый сервис решил дать игровое воплощение таким сериалам, как «Ход королевы», «Бумажный дом», «Тень и Кость» и «Испытание соблазном». В частности, ролевая игра «Тень и Кость» подойдет для одного игрока. Она основана на фэнтезийно-драматическом сюжете произведения американской фентези-писательницы Ли Бардуго.

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