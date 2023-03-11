Общество 11 марта 2023, 17:32 Разработчики Atomic Heart решили создать продолжение игры Студия Mundfish: игра Atomic Heart с большой вероятностью получит продолжение "ВКонтакте"

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Российская студия Mundfish, которая создала ставшую очень популярной игру Atomic Heart, намерена сделать ее продолжение. Об этом компания рассказала блогеру Алексею Макаренкову, направившему ей соответствующий запрос.

«Atomic Heart — 2 уже планируется, и с очень большой вероятностью игре быть», — зачитал блогер полученный ответ в своем YouTube-канале.

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Он отметил, что, видимо, до официального анонса пройдет еще немало времени, но теперь уже известно о намерениях разработчиков.

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Кроме того, студия пообещала в ближайшее время поделиться информацией о продажах игры. Блогер предположил, что сумма внушительная, раз есть планы работать над продолжением.

Действие Atomic Heart происходит в альтернативном Советском Союзе, население которого обслуживают роботы. Внезапно машины выходят из-под контроля и захватывают производящее их предприятие. Разобраться, что произошло, и остановить роботов предстоит агенту советской разведки майору Сергею Нечаеву.