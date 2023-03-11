11 марта 2023, 17:32
Разработчики Atomic Heart решили создать продолжение игры
Студия Mundfish: игра Atomic Heart с большой вероятностью получит продолжение
Российская студия Mundfish, которая создала ставшую очень популярной игру Atomic Heart, намерена сделать ее продолжение. Об этом компания рассказала блогеру Алексею Макаренкову, направившему ей соответствующий запрос.
«Atomic Heart — 2 уже планируется, и с очень большой вероятностью игре быть», — зачитал блогер полученный ответ в своем YouTube-канале.
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Он отметил, что, видимо, до официального анонса пройдет еще немало времени, но теперь уже известно о намерениях разработчиков.
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Кроме того, студия пообещала в ближайшее время поделиться информацией о продажах игры. Блогер предположил, что сумма внушительная, раз есть планы работать над продолжением.
Действие Atomic Heart происходит в альтернативном Советском Союзе, население которого обслуживают роботы. Внезапно машины выходят из-под контроля и захватывают производящее их предприятие. Разобраться, что произошло, и остановить роботов предстоит агенту советской разведки майору Сергею Нечаеву.
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