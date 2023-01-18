Общество 18 января 2023, 15:47 Разработчик сайта Кремля рассказал, во сколько обходится заказчику крупная DDoS-атака

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В последнее время участились DDoS-атаки, которые можно организовать за несколько тысяч долларов. Об этом «Национальной службе новостей» рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

Однако, по его словам, не стоит переносить ответственность за атаки только на хакеров. В первую очередь, она лежит на владельце сервиса или продукта. По мнению Геллера, он обязан обеспечивать безопасность, в том числе, и благодаря компетентным сотрудникам. Потому что найти тех, кто совершит атаку, не так сложно.

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«Это не требует каких-то гигантских финансовых вливаний и, более того, если люди участвующие в этом, как-то политически мотивированы, то это может быть и сильно дешевле. Буквально какие-то тысячи долларов», — рассказал Артем Геллер.

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Он добавил, что DDoS-атаки обычно готовят команды профессионалов. И уделяют много времени и сил тому, чтобы специалисты сервиса не заподозрили о готовящемся нападении.