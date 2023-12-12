Общество 12 декабря 2023, 15:38 Разработчик сайта Кремля Геллер: Apple имеет планы по возвращению на российский рынок

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Эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил, что американская корпорация Apple планирует вернуться на российский рынок. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист отметил, что на официальном сайте компании можно найти вакансию на должность инженера со знанием русского языка. Работа предлагается в Барселоне, куда, по словам Геллера, перебрались профессионалы из РФ.

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Он также добавил, что Apple продолжает развитие своего бизнеса в РФ, сотрудничая с российскими фрилансерами на условиях неразглашения.