Общество 28 декабря 2022, 20:29 Разработчик сайта Kremlin.ru разъяснил, почему Microsoft разрешил россиянам скачивать Windows

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Разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер прокомментировал решение корпорации Microsoft разрешить россиянам скачивать операционную систему Windows. По словам специалиста, никто по-настоящему не хотел уходить с российского рынка, передала «Вечерняя Москва».

«Все пытались оставить максимальное количество завязок в России. История с Microsoft — это тот случай, когда деньги победили политику», — процитировала Геллера «Политика Сегодня».

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Он заметил, что при первой же возможности IT-компании возобновляют работу в РФ, поскольку в случае ухода с российского рынка практически для любого продукта найдутся альтернативные решения. А вернуть свою долю будет крайне непросто.

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«Потихоньку все понимают, что ситуация не меняется, и принимают решение, можно ли работать в такой ситуации в России. Принимают решение в основном в положительную сторону», — резюмировал собеседник издания.