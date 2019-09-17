  • Разработчик ПО усомнился в превосходстве Telegram над WhatsApp в вопросе безопасности

    17 сентября 2019, 15:39

    Ольга Чеснокова

    Делать выводы о превосходстве Telegram над WhatsApp в сфере обеспечения безопасности коммуникаций не очень корректно. Специалисты не видели протоколы и алгоритмы мессенджеров, чтобы сравнить и сделать точные выводы. Об этом агентству RNS сообщил генеральный директор компании-разработчика ПО для информационной безопасности Zecurion Алексей Раевский.
    Разработчик ПО усомнился в превосходстве Telegram над WhatsApp в вопросе безопасности

    Безопасных мессенджеров нет. И дело не в шифровании

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    По словам Раевского, у Telegram, судя по документации, достаточно продвинутые протоколы, связанные с шифрованием и безопасностью. Однако никто не видел исходных текстов. WhatsApp, в свою очередь, не публикует описаний своих алгоритмов и протоколов.

    Сделать выводы о том, как на самом деле обстоит ситуация с безопасностью коммуникаций в двух мессенджерах, не получится без исходных текстов. Специалисты не могут их изучить.

    «Делать такие заявления о том, что один мессенджеров безопаснее другого, не имея исходных текстов и не изучив их, в общем-то особого смысла нет, это не очень корректно», — заключил Раевский.

    Ранее бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что WhatsApp и Telegram менее защищены, чем мессенджеры Signal или Wire. Однако прослушать можно каждый из них. По его словам, дело заключается не в шифровании сообщений, а в операционных системах смартфонов.

    Между тем, спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков отметил, что программное обеспечение Telegram безопаснее, чем ПО WhatsApp.