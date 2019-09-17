Разработчик ПО усомнился в превосходстве Telegram над WhatsApp в вопросе безопасности

Безопасных мессенджеров нет. И дело не в шифровании Подробнее

По словам Раевского, у Telegram, судя по документации, достаточно продвинутые протоколы, связанные с шифрованием и безопасностью. Однако никто не видел исходных текстов. WhatsApp, в свою очередь, не публикует описаний своих алгоритмов и протоколов.

Сделать выводы о том, как на самом деле обстоит ситуация с безопасностью коммуникаций в двух мессенджерах, не получится без исходных текстов. Специалисты не могут их изучить.

«Делать такие заявления о том, что один мессенджеров безопаснее другого, не имея исходных текстов и не изучив их, в общем-то особого смысла нет, это не очень корректно», — заключил Раевский.

Ранее бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что WhatsApp и Telegram менее защищены, чем мессенджеры Signal или Wire. Однако прослушать можно каждый из них. По его словам, дело заключается не в шифровании сообщений, а в операционных системах смартфонов.

Между тем, спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков отметил, что программное обеспечение Telegram безопаснее, чем ПО WhatsApp.