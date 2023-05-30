Общество 30 мая 2023, 15:23 Разработчик Photoshop начал бесплатно продлевать лицензии пользователям из России ТАСС: американская компания Adobe бесплатно продлевает лицензии российским пользователям Freepik

Читать 360tv в

Российские пользователи получили возможность бесплатно продлевать лицензии на программное обеспечение от американского разработчика Adobe. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники, которые смогли продлить сроки без оплаты.

«У пользовательских лицензий, которые приобретались через официальный интернет-магазин Adobe, есть возможность автопродления после привязки карты», — пояснил работник одной из российских IT-компаний.

Реклама

Он предположил, что западная компания дала возможность бесплатного продления как подарок владельцам российских банковских карт, которыми нельзя оплатить ПО. По мнению источника, Adobe хочет таким образом сохранить лояльность пользователей и поддержать их в непростой период. При этом автопродление не коснулось корпоративных лицензий, продающихся через официальных реселлеров, обратил внимание собеседник агентства.

Сотрудник другой IT-компании сообщил, что автоматическое продление заработало еще полгода назад. Речь идет именно о подписках индивидуальных пользователей, уточнил источник. При этом купить новую лицензию на продукты американского разработчика в России по-прежнему нельзя.

Adobe предоставляет доступ к Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro и другим программам. Разработчик прекратил продавать свои продукты в России в марте 2022 года.

В конце января «Известия» сообщили, что американская компания открыла россиянам доступ к скачиванию ПО. Пользователям из РФ, скачавшим продукт впервые, разрешили пользоваться бесплатной версией в течение месяца.