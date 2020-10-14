Один из разработчиков нервно-паралитического газа «Новичок» заявил, что вещество не переносит воду, то есть отравление через чай — чушь. Так он ответил на теорию, что Алексею Навальному подмешали что-то в напиток.

По словам Леонида Ринка, «Новичок» теряет свои боевые свойства, если находится в воде. Это происходит не в считанные минуты, но быстро. Об этом он сказал РИА «Новости».

Чушь собачья. Все фторангидриды, которые являются «Новичками», они терпеть не могут воду, они гидролизуются Леонид Ринк.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя немецких спецслужб сообщила, что Навального могли отравить «Новичком» в виде порошка. Его якобы растворили в жидкости и подмешали в чай, который Навальный пил в аэропорту перед вылетом из Томска в Москву.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Он потерял сознание, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в Омске. Там его отправили в реанимацию, а потом семья Навального перевезла его в немецкую клинику «Шарите». После этого Германия заявила, что Навального отравили, и 14 октября СМИ назвали имена россиян, против которых планируются санкции.