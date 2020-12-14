Разработчик «Новичка» назвал новую версию отравления Навального

Признаки отравления у Алексея Навального могли появиться из-за употребления деревенского самогона. Такое предположение озвучил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.

Об этом Ринк рассказал РИА «Новости». Так он шутливо прокомментировало публикацию британской газеты The Sunday Times. Авторы материала заявили, что Навального пытались отравить еще раз — когда он был в искусственной коме в омской больнице.

«Этилгексилфосфат, который находили немцы или военные, не помню, это вообще-то вещество, которое придает пластикам термические противопожарные свойства. Экстрагирован может быть спиртом, <…> то есть спирт может из стенок вынимать какие-нибудь вещества. Сельские самогонщики при отсутствии стеклянных бутылей могут использовать пластмассовые. А поскольку держат в них самогон-спирт, то он вполне может попадать клиентам», — отметил Ринк.

Он уточнил, что озвучил эту версию в ответ на ту, которую предложили британские журналисты. Однако в этом случае сразу при деле оказались и деревенские самогонщики. При этом Ринк подчеркнул, что нельзя всерьез реагировать на такие публикации. Зарубежные СМИ продолжают придумывать новые версии отравления, чтобы подогревать интерес читателей к с своим материалам.

Речь идет о статье The SundayTimes, авторы которой пытались убедить читателей, что «сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство» Навального «второй дозой яда». По их словам, основателя Фонда борьбы с коррупцией пытались отравить еще раз перед тем, как отправили на лечение в Германию. Однако никаких доказательств этого утверждения авторы статьи не привели.

«Газета.ru» напомнила, что в Кремле эту публикацию прокомментировали всего одним словом — bullshit. Само издание пресс-секретарь Владимира Путина назвал «воскресным чтивом в халате».