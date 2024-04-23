Общество 23 апреля 2024, 12:29 Разработчик Кравчук: электронные зачетки быстро приживутся в обществе

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В России с 25 апреля стартует эксперимент по переводу в электронный формат зачетных книжек и студенческих билетов. Электронные зачетки быстро приживутся в российском обществе, сообщил замдиректора по стратегическому развитию Ассоциации «Отечественный софт» Олег Кравчук ИА НСН.

«Это повышает доступность, а еще это удобно, модно и молодежно. Я думаю, что это не только приживется, это все так и будет работать», — подчеркнул он.

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По словам эксперта, студентам понравится эта идея, она легко будет воплощена в жизнь с технической точки зрения. Несмотря на большое количество кибератак, все хранилища и базы данных надежно защищены, отметил Кравчук.