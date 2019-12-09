Разработчик Конституции оценил желание россиян изменить ее

ФОМ: 68% россиян высказались за внесение поправок в Конституцию Подробнее

Юрист заметил, что люди, желающие изменить Конституцию, не очень понимают, как именно устроены законы. Россиян беспокоят проблемы с медициной, пенсиями, разрыв между богатыми и бедными. Эти вещи могут быть изменены на законодательном уровне, а Конституция не может быть сбором законов, кодексом. Она определяет, каким государством является Россия, и как в ней устроены те или иные вопросы, будь то религия или образование.

«У нас есть Уголовный и Трудовой кодексы, законы об образовании и здравоохранении — давайте их приведем в соответствие с Конституцией», — отметил Безруков.