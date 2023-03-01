Общество 01 марта 2023, 16:24 Разработчик Геллер оценил безопасность российских мессенджеров

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Российские мессенджеры не пользуются популярностью среди пользователей, однако в вопросах безопасности они не уступают иностранным разработкам. Такое мнение выразил разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с «Национальной службой новостей».

С сегодняшнего дня в вступили в силу поправки, которые запрещают некоторым российским компаниям пользоваться зарубежными мессенджерами.

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По словам эксперта, хорошей альтернативой им служат непопулярные и безопасные российские разработки для обмена сообщениями.