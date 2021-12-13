Разочарование «пренебрежением» Европы к вопросам безопасности высказали в МИД РФ

Замруководителя МИД Сергей Рябков выразил разочарование подходом Евросоюза к поддержанию безопасности на континенте. По его мнению, в этом европейские власти слепо следуют «методичкам США».

«Европейцы очень разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности континента, безопасности Евроатлантики. Если они и дальше будут „плыть по течению“ и руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, до хорошего не дойдет», — заявил он в интервью РИА «Новости».

Также дипломат в очередной раз указал на приближение вооружений НАТО к российским границам. С его точки зрения, это является тревожным фактором, приводящим к дестабилизации обстановки не только на Европейском континенте, но и шире — в Евроатлантике.

Рябков сравнил ситуацию с Карибским кризисом, когда мировая обстановка резко обострилась из-за размещения советских ракет на Кубе.

Ранее Рябков заметил, что Россия не наблюдает никакого прогресса в отношениях с американской стороной. Он пояснил, что ситуация связана со стремлением США не рассматривать Россию в качестве самостоятельного важного звена международной жизни.