Общество 21 февраля 2023, 19:00 Разнорабочего обвинили в смерти прохожего в Тюменской области

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В Тюменской области на скамье подсудимых оказался разнорабочий, которого обвинили в смерти человека. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Обвиняемый работал водителем тягача и обязался возить деревянные поддоны. Он не закрепил груз должным образом в полуприцепе, и часть из них посыпалась на прохожего. Пострадавший получил смертельные травмы и скончался по пути в больницу.

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Суд приговорил рабочего к году лишения свободы.

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