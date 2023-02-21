21 февраля 2023, 19:00
Разнорабочего обвинили в смерти прохожего в Тюменской области
В Тюменской области на скамье подсудимых оказался разнорабочий, которого обвинили в смерти человека. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.
Обвиняемый работал водителем тягача и обязался возить деревянные поддоны. Он не закрепил груз должным образом в полуприцепе, и часть из них посыпалась на прохожего. Пострадавший получил смертельные травмы и скончался по пути в больницу.
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Суд приговорил рабочего к году лишения свободы.
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