Общество 18 декабря 2023, 16:53 Разнообразные общественные пространства откроют в новых регионах РФ

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Специалисты продолжают развивать инфраструктуру в новых регионах РФ. В населенных пунктах появляется жилая и социальная недвижимость. Однако для комфорта граждан предусмотрены и другие программы, сообщил RuNews24.ru.

Одна из важнейших задач — восстановление телекоммуникационных структур. Кроме того, планируется создание разнообразных общественных пространств, где смогут проводить мероприятия и форумы.

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В решении этих и других проблем большое влияние оказывают собственные идеи российской молодежи. Так, сразу 20 проектов стали победителями в финале акселератора клуба «Эльбрус».