Разницу зарплат учителей и врачей из России и стран Запада объяснили в Счетной палате

Бюджетники на Западе получают значительно больше, чем в России, из-за высокой производительности труда. Решить проблему повышением бюджетных расходов нельзя. Об этом рассказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Вы ссылаетесь на западные страны — там, допустим, на 25% в ВВП доля зарплат [бюджетников]. Но производительность труда в среднем одного среднего занятого в два раза выше в Европе и в 2,5 раза выше в США, чем у нас. Это другая отдача, это связано со структурой рабочих мест, которые более производительны», — приводит РИА «Новости» слова Кудрина на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что нельзя просто повысить зарплаты нашим учителям и врачам. Для этого нужно менять систему образования или здравоохранения в стране. По словам Кудрина, уровень разницы в зарплатах работников одних и тех же сфер в России очень высокий.

Ранее Кудрин предложил рассчитывать социальные пособия в России, исходя из доходов семьи. Он отметил, что выплачивать их нужно не только семьям, где есть дети.