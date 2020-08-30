«Разнесу их в суде». Адвокат Ефремова перечислил несостыковки в деле о смертельном ДТП

Об этом Пашаев рассказал НТВ. Юрист отметил, что обнаружил несколько «несостыковок» в деле своего подзащитного. К примеру, с множества камер наблюдения, которые расположены в центре Москвы, нет ни одной видеозаписи, на которой было бы видно, как Ефремов едет к месту, где случится ДТП.

Пашаев настаивает, что в момент аварии за рулем автомобиля был не Михаил Ефремов, а кто-то другой. По его словам, актер ехал к Садовому кольцу, когда заметил кого-то на тротуаре. Он остановился возле этого человека и пустил его за руль, а сам пересел на пассажирское сидение.

Адвокат также назвал «фейком низкой пробы» видео с места ДТП. Он показал, что на кадрах видно, как Ефремов сидит на клумбе у дороге сразу после аварии в темной обуви, в то время как вышел из машины он в белых кроссовках.

«То есть, когда он добрался сюда, он быстро переобулся?» — поинтересовался Пашаев.

Защитник артиста заявил, что считает «постановкой низкого уровня» улики, которые предоставили против Ефремова.

Я их разнесу в суде просто! Это настолько все постановочно! Эльман Пашаев.

Смертельное ДТП произошло на Садовом кольце в начале июля. Автомобиль Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Водитель автомобиля Сергей Захаров получил тяжелые травмы, из-за которых скончался в реанимации к утру.