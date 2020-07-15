Размытую дождем дорогу восстановят в ближайшее время в Можайске

Сильные дожди в Подмосковье привели к тому, что из берегов вышла река и снесла дорогу в Можайском городском округе. Ее должны восстановить в ближайшее время, а пока там поставят мостик.

ГУ МЧС по Московской области сообщило, что подтопленными там остаются 41 приусадебный участок и 15 дачных домов.

«Нам нужно в кратчайшие сроки минимизировать неудобства, а в дальнейшем в самое кратчайшее время восстановить дорогу, для того чтобы люди не испытывали дискомфорт из-за того, что произошло из-за стихии», — заявил глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

По его словам, на разрушенной дороге проложат мостик длиной 11 метров, чтобы люди могли пешком выйти из своего дома и добраться до магазинов или работы.

«Сегодня же начинаем укладку временной дороги чуть более километра по полю, чтобы можно было выехать на своих транспортных средствах. Как только поток воды уменьшится, здесь начнется реконструкция дорожного полотна. Дорога, конечно же, будет восстановлена областными структурами», — подчеркнул Абаренов.

Из-за сильного дождя и шквалистого ветра поздно вечером 14 июля в Можайском городском округе упали деревья, 70 населенных пунктов остались обесточены. Всю ночь шли работы по восстановлению электроэнергии.

Сейчас коммунальщики устраняют засоры в дренажных системах, перекачивают воду из подтопленных участков. Ликвидацией последствий занимаются 106 человек и 132 единицы техники.

Ранее сообщалось, что без электричества остались более девяти тысяч жителей Московской области. Света дали утром 15 июля.