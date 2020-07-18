Воду на размытой дороге в Можайске откачивать не пришлось. Видео

В Можайске из-за сильных ливней подтопило дома и участки. Размытую дождевыми потоками дорогу Ваулино — Бабаево полностью восстановили. Воду откачивать не пришлось — она ушла сама.

Специалисты сделали на дорожном полотне насыпь и сверху положили гравий. Скоро на место приедут волонтеры — раздавать воду.

В пресс-службе главы Можайска уточнили, что ливни размыли подъезд к деревне Красноиншино. От транспорта оказались отрезаны порядка 30 жителей, в том числе 10 детей. Одного человека эвакуировали: девушка вернулась с дачи в Красноиншино домой.

Глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов вместе с министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексеем Гержиком в тот же день проинспектировали состояние дороги и пообщались с жителями.

У деревни дежурили сотрудники МЧС. Для переправы людей через реку организовали переправу. По необходимости им готовы были оказать помощь.

К ремонту размытой дороги приступили 17 июля. Работы велись по временной схеме — чтобы у жителей была возможность проехать. Чтобы избежать подобной ситуации в будущем, специалисты установят две дополнительные водопропускные трубы. Это сделают, когда позволят погодные условия.

Абаренов ранее заметил, что дорогу ждет капитальный ремонт. По словам местных жителей, они никогда не видели такого потопа. В отдельных местах вода поднялась так, что передвигаться можно было только вплавь.

Соблюдение прав жителей Можайска, чьи дома попали в зону подтопления, проконтролирует прокуратура. Поручение дал глава регионального надзорного ведомства Сергей Забатурин. Сотрудники прокуратуры будут контролировать, как устраняют нарушения, которые вызвали последствия подтопления.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Можайском водохранилище будут сбрасывать воду, чтобы избежать потопа.