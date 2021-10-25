Размеры штрафов за нарушения антикоронавирусных правил предложили повысить в России

В России следовало бы повысить штрафы за нарушение санитарных и эпидемиологических норм так, чтобы их просто не хотелось платить. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мне кажется, здесь надо менять принципиально подход. Штраф должен быть таким, чтобы его не хотелось платить», — сказала она в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Попова отметила, что штраф должен быть такого размера, чтобы он «здорово осложнял жизнь». В таком случае, как подчеркнула глава Роспотребнадзора, правонарушений станет намного меньше.

Попова обратила внимание, что в ряде стран Европы размеры штрафов гораздо выше. Например, за просроченные товары на полках он может составить до 15 тысяч евро. По ее словам, вопрос об ужесточении штрафных санкций сейчас обсуждают российские власти.

Осенью на фоне роста заболеваемости ковидом в регионах ужесточили контроль за ношением масок в общественных местах и транспорте. За спущенную маску в Москву могут оштрафовать на пять тысяч рублей.