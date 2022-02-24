Размеры штрафов за нарушение ПДД предложили определять в зависимости от размера автомобиля

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил определять размеры штрафов за нарушения ПДД в зависимости от стоимости, габаритов и других характеристик автомобиля. Об этом написал RT.

Депутат отметил, что чем больше и тяжелее автомобиль, тем более серьезными могут быть последствия нарушения. Кроме того, такие меры, по его словам, могут «вразумить лихачей» на больших внедорожниках.

В качестве примера подобной системы Крупник привел законодательство России о налогах и сборах, в котором предусмотрено, что для граждан, чей годовой заработок составляет больше пяти миллионов рублей, размер НДФЛ составляет не 13%, а 15%.