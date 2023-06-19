Общество 19 июня 2023, 18:40 Размер взноса для россиян на ремонт лифтов предложили увеличить Представитель ФРТ Рурин предложил увеличить размер взноса на ремонт лифтов в России Pxhere

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Заместитель гендиректора Фонда развития территорий (ФРТ) Олег Рурин выступил в Совете Федерации с идеей увеличить размер целевого взноса на ремонт и замену лифтов для россиян. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он рассказал, что в ближайшее полтора года в России заменят и приведут в порядок порядка 50 тысяч лифтов. Затраты на это составят 151 миллиард рублей. Но, по словам замгендиректора, взносы на благоустройство и замену лифтового оборудования, которые поступают от жителей домов с лифтами, в некоторых случаях не хватает даже для базового ремонта.

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Рурин уточнил, что ФРТ получил предложение по дополнительному финансированию программы.

«Проблемой занимаемся, предложения готовим, но хотелось бы отметить, что масштаб проблемы достаточно большой, сроки сжатые», — подчеркнул он.

Рурин добавил, что нужно подумать о росте размера взноса «на еще какую-то величину».

Министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина рассказала, что в прошлом году регион направил 471 миллиард рублей на развитие социальной и культурной сфер. По ее словам, эта сумма на 9% больше, чем в 2021 году.