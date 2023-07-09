Общество 09 июля 2023, 08:05 Размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем определили в Совфеде Штрафовать на тысячу рублей за езду на электросамокате вдвоем предложили в Совфеде РИА «Новости»

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Штраф за езду на электросамокате вдвоем должен составить тысячу рублей. Об этом ТАСС сказал заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.

По его словам, такие нарушения может фиксировать и оформить сотрудник ГИБДД.

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«Если штраф в 500 рублей полагается за переход в неположенном месте, то эту сумму нужно увеличить вдвое за езду на элетросамокате вдвоем», - подчеркнул политик.

Васильев уточнил, что в этом случае вводить новую систему фиксации правонарушения не придется.

Глава ГИБДД Михаил Черников сообщал, что в 2023 году количество ДТП с участием электросамокатов увеличилось в два раза, более чем на 56%.

Автоюрист Дмитрий Славнов сообщал, что ситуацию с электросамокатами способно исправить введение номерных знаков на транспортное средство. Также он предложил обязать водителей таких средств пройти специальные курсы вождения.