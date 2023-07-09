09 июля 2023, 08:05
Размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем определили в Совфеде
Штрафовать на тысячу рублей за езду на электросамокате вдвоем предложили в Совфеде
Штраф за езду на электросамокате вдвоем должен составить тысячу рублей. Об этом ТАСС сказал заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.
По его словам, такие нарушения может фиксировать и оформить сотрудник ГИБДД.
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«Если штраф в 500 рублей полагается за переход в неположенном месте, то эту сумму нужно увеличить вдвое за езду на элетросамокате вдвоем», - подчеркнул политик.
Васильев уточнил, что в этом случае вводить новую систему фиксации правонарушения не придется.
Глава ГИБДД Михаил Черников сообщал, что в 2023 году количество ДТП с участием электросамокатов увеличилось в два раза, более чем на 56%.
Автоюрист Дмитрий Славнов сообщал, что ситуацию с электросамокатами способно исправить введение номерных знаков на транспортное средство. Также он предложил обязать водителей таких средств пройти специальные курсы вождения.
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