Размер пенсии может неожиданно уменьшиться. Почему?

В ПФР пояснили, сумма выплат может стать меньше, чем обычно, по нескольким причинам. В зависимости от конкретной ситуации изменение будет нести либо временный, либо постоянный характер.

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Так, временно часть страховой пенсии может быть удержана из-за того, что в прошлые месяцы была переплачена. В таком случае излишек денег будет ежемесячно возвращаться в ПФР за счет удержания некоторой суммы. В месяц не может быть высчитано больше 20% установленной пенсии.

Пенсия может уменьшится также по решению судов о взыскании из-за злоупотребления со стороны гражданина. Например, если пенсионер не заплатил вовремя за квартиру, или не погасил какие-либо штрафы. В таком случае возбуждается дело о взыскании, которое отправляется судебным приставам. Часть пенсии будет удерживаться им до тех пор, пока задолженность не будет полностью погашена.

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Кроме того, уменьшение размера пенсии может происходить на основании исполнительных документов. В таком случае размер удержаний увеличивается до 50%. Если же взыскания касаются невыплаченных на детей алиментов, у гражданина могут высчитать до 70% от общей суммы.

Постоянным фактором, из-за которого пенсия может вдруг уменьшится, является переезд гражданина в другой город. Это связано с тем, что при смене места жительства может поменяться и региональный коэффициент, который влияет на сумму выплат.

Для того, чтобы узнать, по какой именно причине произошло уменьшение выплат, необходимо обратится в ПФР. Такую информацию можно получить в любом отделении фонда, не зависимо от места постоянной регистрации.