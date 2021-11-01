Размер матобеспечения неработающих пенсионеров вырос более чем на 11% в этом году

В этом году вырос размер материального обеспечения неработающих пенсионеров — он стал больше на 11%. Об этом рассказал завкафедрой конкурентного права Института права и национальной безопасности имени М. М. Сперанского Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Андрей Тенишев.

«Статистика по размеру назначенных пенсий, которую сейчас активно обсуждают, учитывает только пенсионные выплаты. А реальный уровень материального обеспечения пенсионеров в этом году необходимо рассчитывать с учетом единовременной выплаты», — рассказал он в интервью «Российской газете».

Эксперт отметил, что 10 тысяч рублей, которые по поручению президента были выплачены пенсионерам в сентябре, дают дополнительное увеличение пенсионного обеспечения примерно на 4,8% к средней пенсии неработающего пенсионера.

Если учитывать еще и ту индексацию, которая уже была заложена в бюджете — 6,3%, — то размер материального обеспечения неработающих пенсионеров вырос более чем на 11% в 2021 году. Кроме того, инфляция с начала года составила почти 8%. Это означает что реальный рост — 3%.

Ранее СМИ со ссылкой на Росстат сообщили, что пенсионные выплаты в России обесцениваются с февраля 2021 года. А причиной этому стала высокая инфляция в стране.