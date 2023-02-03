03 февраля 2023, 10:54
Размер маткапитала для медработников предложили повысить в Госдуме
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением увеличить сумму материнского капитала для работников здравоохранения на четверть. Об этом написал RT.
По его словам, в здравоохранении существует острая нехватка медицинских кадров, нерешенная до сих пор. Следствием этого является повышенная нагрузка на работающих врачей.
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«Прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения повышающего коэффициента в размере ¼ суммы при оформлении материнского капитала», — сказал Сухарев.
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Таким образом, на взгляд депутата, можно поддержать врачей и других сотрудников системы здравоохранения.
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