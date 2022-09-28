Размер материнского капитала проиндексируют в России | 360°

Общество 28 сентября 2022, 23:28 Поделиться Telegram

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Viber Размер материнского капитала проиндексируют в России Минтруд: маткапитал на первого ребенка в 2023 году проиндексируют до 589,5 тысячи рублей Pxhere.com

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Материнский капитал проиндексируют в России в феврале 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

Индексация, как уточняется, пройдет по уровню фактической инфляции. Увеличение материнского капитала заложено в бюджете Социального фонда.

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«Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года», — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

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В общей сложности на выплату материнского капитала в следующем году планируется направить свыше 550 миллиардов рублей.

На первого ребенка размер выплат составит 589,5 тысячи рублей. Материнский капитал на второго ребенка вырастет до 779 тысяч рублей. Если семья уже оформляла выплаты на первого ребенка, то на второго их размер — 189,5 тысячи рублей.

Страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров проиндексируют на 4,8% с 1 января 2023 года. Как сообщила пресс-служба Минтруда, средний размер выплат составит 21 864 рубля. На выплату пенсий выделили более 9,5 триллиона рублей. Эта сумма заложена в бюджете Социального фонда.

Каждый год пенсии индексируются с 1 января, но в 2022 году решили провести поэтапное повышение из-за высокой инфляции.

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