Общество 19 января 2023, 21:27 Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится с 1 февраля Размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 587 тысяч рублей с 1 февраля Pxhere

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Размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля составит 587 тысяч рублей. Об этом сообщило Министерство финансов России на своем сайте.

«Будет увеличен размер материнского капитала — на первого ребенка он составит почти 587 тысяч рублей, а на второго ребенка — почти 775,6 тысяч», — указано в сообщении.

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Расходы на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля составят 152,4 миллиарда рублей. Сама индексация коснется свыше 40 мер социальной поддержки населения. В это число входят ежемесячные пособия по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, а также ежемесячная страховая выплата, отметили в министерстве.

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить россиянам тратить материнский капитал на оплату услуг ЖКХ. По ее словам, во многих регионах страны на оплату коммуналки уходит половина всех доходов. Возможность оплачивать счета из средств материнского капитала даст возможность направить часть освободившихся денег на оплату детских кружков.