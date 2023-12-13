Общество 13 декабря 2023, 07:50 Размер квот на ввоз говядины и мяса птицы на 2024 год установили в России Кабмин РФ утвердил размер квот на импорт говядины и мяса птицы в 2024 году Freepik

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В 2024 году квоты на ввоз говядины и мяса птицы в Россию сохранятся на уровне 2023-го. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Подразумевается, что в рамках квоты действует нулевая пошлина, за ее пределами ставка составляет 65%. Тарифная квота на ввоз свежего и охлажденного мяса крупного рогатого скота составит 40 тысяч тонн, из них 29 тысяч предусматривается для продукции из стран Евросоюза, 11 тысяч — из других государств. Для замороженного мяса говядины квота достигнет 530 тысяч тонн (по 60 тысяч приходится на поставки из ЕС и США, три тысячи — из Коста-Рики).

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На ввоз мяса птицы квота сохранится в размере 364 тысячи тонн: 100 тысяч — фарш, замороженные четвертины и половины тушек — 250 тысяч, тушки индеек — 14 тысяч.

Ранее академик РАН Юрий Лачуга рассказал журналистам, что говядина полезнее свинины и птицы, особенно для жителей северных стран. Он пояснил, что говядина повышает уровень гемоглобина в крови.