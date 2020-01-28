Размер кредитов на покупку машин в России достиг исторического максимума

В 2019 году россияне получили в кредит рекордную сумму на покупку машин. Банки выдали им 615 миллиардов рублей. В среднем сумма автокредита в России увеличилась на 10%.

Размер займа, который люди брали для приобретения автомобиля, достиг своего исторического максимума. К такому выводу пришли специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс» после проведенного исследования. Его результаты опубликовало РИА «Новости».

Общий объем выданных в 2019 году автокредитов существенно вырос, по сравнению с предыдущим годом — с 512,5 до 615 миллиардов рублей. Такой рост связан в первую очередь именно с увеличением суммы кредита на покупку авто. Она выросла почти на 9,2%.

Динамика сложилась и благодаря результатам декабря 2019-го. В последнем месяце прошлого года рекордной ссудой для приобретения машины стала сумма в 845 тысяч рублей. Это на 9,6% выше показателей за аналогичный период 2018 года.

Эксперты объясняют рост средней суммы автокредита спросом на более дорогие модели транспортных средств.

«Спрос в числе прочего был подстегнут также ожидаемым повышением стоимости автомобилей в 2020 году в связи с ростом утилизационного сбора и рядом иных изменений», — добавили специалисты.

В декабре банки выдали россиянам автокредиты на 62,1 миллиарда рублей. С 2015 года это максимальный показатель.

По мнению аналитиков, в 2020 году рост автокредитования не будет столь бурным. В первом полугодии спросом пользуются автомобили нижнего и среднего ценового сегмента, получившего поддержку государственных программ.

Банки, заключили эксперты, будут также поддерживать спрос на более дорогие модели. Такую тактику выберут те кредитно-финансовые организации, которые анонсировали или успели запустить упрощенные программы автокредитования.