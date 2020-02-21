Размер административного штрафа для юрлиц в регионах хотят снизить в РФ

Уточняется, что сейчас в субъектах РФ предельный размер административного штрафа для граждан составляет пять тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, а для юрлиц — один миллион рублей.

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях предлагается пересмотреть размеры штрафов. Для граждан, и должностных лиц предел останется прежним, а для юрлиц он снизится с миллиона до 500 тысяч рублей.