Размер административного штрафа для юрлиц в регионах хотят снизить в РФ
В Минюсте РФ рассказали, что предельный размер административных штрафов за правонарушения для юридических лиц в регионах снизится в два раза. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что сейчас в субъектах РФ предельный размер административного штрафа для граждан составляет пять тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, а для юрлиц — один миллион рублей.
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях предлагается пересмотреть размеры штрафов. Для граждан, и должностных лиц предел останется прежним, а для юрлиц он снизится с миллиона до 500 тысяч рублей.