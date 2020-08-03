Разлившиеся фекалии в ямальском городе попали на видео

«Дети бегают эту заразу по квартирам по подъездам разносят», — поделилась очевидица.

Представители городской администрации заверили, что ситуация взята под контроль. О произошедшем проинформировали управляющую компанию и предприятие, которое занимается вывозом отходов и откачкой септиков.