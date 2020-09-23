Разлив авиатоплива в Домодедово: как действуют сотрудники при ЧП? Прямая трансляция

Аэропорт всегда рискует стать местом, где развернется внештатная ситуация. Его сотрудники должны быть готовы к любому развитию событий. Для этого в Домодедово 23 сентября проводят учения. В этот раз они будут посвящены предотвращению разлива авиатоплива. «360» ведет трансляцию.

По легенде, разлив нефтепродуктов из цистерны произошел на территории склада горюче-смазочных материалов. Авиагавань объявила тревогу. На место прибыли все аэропортовые и государственные службы, которые должны работать в случае ЧС. К месту ЧП подъехал пожарный поезд РЖД, а также отряды МЧС, СПАСОП, МВД, медики.