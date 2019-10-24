Разъяренный медведь задрал дрессировщика в Карелии. Видео

Дрессированный медведь напал на человека в цирке во время представления в Карелии. Видео происшествия очевидцы разместили в социальных сетях.

Происшествие случилось во время циркового представления в городе Олонец. Медведь набросился на дрессировщика. На кадрах видео хорошо заметно, как медведь после успешно выполненного трюка получил подкормку, но ему этого, видимо, показалось мало и животное набросилось на дрессировщика. Медведь завалил циркача на арену и принялся драть и грызть — причем все произошло молниеносно.

Разъяренного медведя пришлось отгонять электрошокером. Перед тем, как зверя удалось обезвредить, он нанес дрессировщику многочисленные ранения когтями и зубами.

Комментаторов под видео мало озаботила судьба пострадавшего дрессировщика — тот, кстати, выжил. Больше всего под роликом оставили комментарии женщины, которых возмутило, что арена от зрителей не была огорожена, например, сеткой. Другие возмутились условиями содержания животных в цирке: там, мол, для зверей устроены настоящие концлагеря.

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«В нормальных странах цирки с животными запрещены», — написала, например, Татьяна Ошерова.

«Жалко, что не съел. Когда уже запретят издеваться в цирках над животными!» — возмутилась другой комментатор, Алена Новикова.

О состоянии пострадавшего дрессировщика сообщений пока не поступало. Все, что известно — он жив.