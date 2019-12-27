Разин назвал Варламова «подонком» и «фашистом» за призыв не дарить детдомовцам новогодние подарки

Блогер Илья Варламов опубликовал статью, где приводит мнения представителей благотворительных фондов о том, что не стоит дарить дорогие подарки ребятам из детдомов. Продюсер Андрей Разин вспомнил про жизнь в детском доме и разразился ругательствами в адрес Варламова.

«Я 16 лет находился в детском доме. Мы ждали Нового года как манну небесную. Когда спонсоры подарки привозили в детдом, мы их обнимали, целовали. Он (Варламов — прим. ред.) негодяй», — заявил Разин изданию Dаilу Stоrm.

Он подчеркнул, что подарки нужны всем, в любом возрасте и назвал Варламова «ублюдком», «фашистом» и «настоящим моральным уродом». Разин вспомнил об олигархе Романе Абрамовиче, вместе с которым он рос в детдоме Кисловодска. После того как Абрамович отслужил в армии, он вернулся в Кисловодск и построил фабрику игрушек, которые не продавал, а передавал в детские дома.

Накануне Варламов сделал пост о вреде подарков для воспитанников детских домов. Блогер привел слова руководительницы пермского благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елены Котовой. Она заявила, что испытывает трудности при подготовке подарков для детей из детских домов, ведь «они любят Gucci, Nike, Reebok y хорошие акустические системы».

В той же статье появилось и мнение соучредителя фонда «Нужна помощь» Мити Алешковского. Он объяснил, почему считает вредным дарить подарки детдомовцам. По его словам, такие дети всю жизнь живут на всем готовом и не понимают ценность вещей.

«Вы дарите подарки в детских домах — значит, вы ведете к тому, что эти дети могут просто умереть, потому что вы поддерживаете в них иждивенчество», — сказал он. Вместо этого Алешковский предложил дарить презенты больным детям, старикам, инвалидам.