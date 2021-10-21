Полиция начала поиски мужчины, которого заметили с ружьем в руках на улицах татарского села Шемордан. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, речь идет о молодом человеке 2001 года рождения. Якобы он выехал в Казань, обучается в КНИТУ-КАИ. Полиция объявила его в розыск.

«Казанские новости» написали, что в связи с полученной информацией в учебных учреждениях села проверяют пропускной режим. Местных жителей попросили не паниковать.

ИА «Татар-информ» со ссылкой на региональное МВД сообщил, что 20 октября в полицию села обратился местный житель. Он рассказал, что его 20-летний сын ушел из дома и пропал.