Общество 19 февраля 2023, 14:35 «Разговоры о важном» начнут проводить и для родителей Глава Минпросвещения Кравцов сообщил о разработке «Разговоров о важном» для родителей РИА «Новости»

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Родители российских школьников также смогут посещать «Разговоры о важном». В Минпросвещения уже разрабатывают необходимый для этого формат, сообщил ТАСС.

Министр просвещения Сергей Кравцов на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования рассказал о работе над инициативой.

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«Мы решили, чтобы занятия „Разговоры о важном“ были и для родителей школьников. Идет системная работа, обсуждаем формат, чтобы родителям было действительно интересно», — сообщил он.

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Внеклассные занятия «Разговоры о важном» начали проводить в российских школах в текущем учебном году. Они посвящены историческому просвещению, развитию нравственности и патриотизма у детей.

Ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова выступала с идеей сделать такие же занятия для родителей школьников. Парламентарий предложила объединить их с родительскими собраниями. В Минпросвещения идею одобрили.