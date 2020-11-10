Разговоры о пике заболеваемости COVID-19 в России назвали преждевременными

Говорить о том, что в России наступил пик заболеваемости COVID-19, пока рано. Ситуация с повторной вспышкой коронавируса оказалась нестабильной.

«О пике говорить еще преждевременно, так как ситуация оказалась крайне нестабильной. После нескольких дней, казалось бы, более-менее стабильных цифр ежедневно регистрируемых новых случаев заболеваемость опять пошла вверх. Мы все еще находимся в фазе роста, и еще какое-то время он будет продолжаться, в основном, за счет регионов», — приводит РИА «Новости» слова заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной.

Она добавила, что рост числа выявляемых случаев болезни в субъектах начался в разное время, поэтому его пик придется на разное время с разлетом до трех недель.

Летом ситуация с пандемией стабилизировалась, однако в сентябре коронавирус снова вернулся. В разных странах снова начали вводить ограничения, чтобы остановить инфекцию. Российские медики за минувшие сутки выявили 20 977 случаев COVID-19. Это на 821 меньше вчерашнего показателя. За все время пандемии зафиксировали 1 817 109 случаев заражения.