Общество 02 апреля 2023, 23:19 «Разговаривать в Киеве не с кем». Гибель военкора Татарского прокомментировали в Госдуме Вице-спикер ГД Неверов: гибель Татарского показала, что говорить в Киеве не с кем РИА «Новости»

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Гибель военкора Владлена Татарского в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга стала доказательством того, что сегодня на Украине разговаривать не с кем. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Он отметил, что несмотря на отсутствие официальных данных о причинах прогремевшего в Санкт-Петербурге взрыва, «всем понятно, кто за этим стоит».

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«Данный теракт очень хорошо характеризует киевский режим и его покровителей», — написал Неверов.

По его мнению, эти люди не могут противостоять российским воинам, поэтому пытаются нападать на мирных граждан, журналистов и деятелей искусства.

«Они не добьются своей цели. Мы не испугаемся. Мы просто получили еще одно подтверждение тому, что разговаривать сегодня в Киеве не с кем», — резюмировал Неверов.

Взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Петербурге 2 апреля. В результате происшествия погиб известный блогер и военный корреспондент Владлен Татарский. Ранения различной степени тяжести получили 25 человек.