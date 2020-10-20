«Разговаривать с ними надо только с позиции силы». Уничтожение в США аппаратов ИВЛ назвали попыткой унизить Россию

Вскоре после получения аппаратов «Авента-М» выяснилось, что из-за разницы напряжения в электросетях ими нельзя было пользоваться без адаптеров, которых не было в американских больницах. Поэтому они стояли без дела. После пожаров, произошедших в московской больнице имени С. И. Спасокукоцкого и в больнице Святого Георгия в Петербурге, американские госпитали вернули эти аппараты на склады FEMA.

По словам Клинцевича, выброшенные аппараты ИВЛ могли бы кому-то помочь, а, может быть, и спасти жизнь. «Но ради политической конъюнктуры и попытки унизить Россию» американцы их «демонстративно уничтожили», подав это, как пиар-акцию.

Подонки. Разговаривать с ними надо только с позиции силы. Пока в рожу не дашь, он по-человечески разговаривать не будет — по-другому я это не воспринимаю Франц Клинцевич член высшего совета «Единой России»

При этом ситуация с поставками аппаратов, по словам политика, «требует некоего расследования». «Надо разбираться, как это происходило: кто просил, кто за это платил, каким образом это произошло», — заявил он

Нынешнюю ситуацию Клинцевич охарактеризовал как «абсолютную демонстрацию неуважения» и «попытку абсолютной дискредитации России — нашей промышленности, наших возможностей и так далее».

«Сегодня не имеет значения, какие эти аппараты. При той информационной машине, которая есть у них, они будут это везде показывать, транслировать, говорить — формировать устойчивый стереотип о России», — сказал собеседник «360».

Клинцевич проиллюстрировал «гнилую суть этих людей» случаем из послевоенных времен. В 1946 году, по его словам, СССР вернул в США автомобили, поставленные по ленд-лизу. Американцы щепетильно относились к комплектности каждой легковой машины, но затем «вышли в море и все эти машины сбросили».

Американцев Клинцевич охарактеризовал как «людей без совести, стыда и наших чисто человеческих русских нравственных качеств», пытающихся «доминировать и быть, как они считают, лучшими, избранными».

Аппараты ИВЛ, по его словам, США могли бы передать и «массе других стран», которые в них нуждаются.