Названа самая раздражающая реклама

Телефонные звонки, сделанные в рекламных целях, раздражают россиян больше любой другой рекламы. Это следует из данных исследования международной консалтинговой компании Deloitte «Медиапотребление в России — 2020».

«Россияне большей частью положительно реагируют на те виды рекламы, которые не затрагивают их личного пространства», — приводит РИА «Новости» фрагмент сообщения из материалов исследования.

Из данных опроса следует, что 11% респондентов лояльно относятся к наружной рекламе, а также к поисковой рекламе и рекламе в печатных СМИ (по 6% в каждом случае).

В отношении рекламы в социальных сетях индекс лояльности гораздо ниже — минус 3% опрощенных. Также россияне не любят рекламу на сайтах (минус 4%), при рассылке по электронной почте (минус 6%), и при мобильной рассылке (минус 9%). Но больше всего россиян раздражает реклама по телефону (минус 26%).

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек. Опрос проводился в июне 2020 года.

Накануне стало известно, почему россияне переезжают из одного региона в другой. Как выяснили специалисты, Москву выбирают из-за уровня зарплаты, а Краснодар привлекает своим климатом. Исследование показало, что периодически размышляют о смене города 39% опрошенных, 20% жителей страны хотели бы переехать в другой регион, а 31% хотят остаться там, где живут.