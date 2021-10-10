Раздетого подростка с ДЦП нашли в Барнауле

В Алтайском крае нашли раздетого подростка с ДЦП. Он находился в доме без отопления, наполненном мусором. Собрав всю свою силу, он выполз на улицу и попросил о помощи. Об этом сообщил сайт «Вести. Алтай».

Как выяснилось, мальчик всю свою жизни рос в неблагополучной семье. По предварительным данным, он не получал ни нормального лечения, ни образования. Мама его бросила в грязном доме два месяца назад, предварительно продав его инвалидную коляску в ломбарде, как сообщили соседи. Она ушла от сына, забрав сестру.

Неравнодушные соседи заметили подростка, выползшего на улицу, и позвонили в оперативные службы. Сейчас о нем заботится бабушка. Но это временно, так для постоянной опеки ей нужно собрать кучу документов и доказать, что условия проживания отвечают требованиям.

«Да, бедно живем. Но так живут полстраны. Если на одну пенсию жить, это тяжело. Да, нет у нас роскоши. У нас проблема с водопроводом, но мы исправим ее. Подкопим денег, да и исправим. И самое главное, нет пандуса для съезда ребенка», — рассказала телеканалу бабушка подростка Нэля Граф.

Его 12-летнюю сестру мать успела отдать в реабилитационный центр «Солнышко». Потом родительница скончалась. Девочка до сих пор находится в центре. Пока неизвестно, когда семья воссоединится. На этой неделе школьника поместили в больницу для обследования и возможного лечения.