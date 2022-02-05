Раздельный сбор вторсырья организовали энергетики в Губкинском

В Губкинском энергетики филиала АО «Ямалкоммунэнерго» организовали раздельный сбор вторичного сырья на предприятии. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

В качестве инициаторов сбора выступило руководство филиала, а также работники отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. В помещениях предприятия установили специальные контейнеры для сбора вторсырья.

«В процессе обсуждения мы развеяли сомнения, связанные с сортировкой вторичного сырья. Одно из самых распространенных заблуждений — если я один буду сортировать отходы, то все мои старания бессмысленны, или же вторичное сырье попадет вновь на общие полигоны», — рассказал директор филиала Михаил Гурин.